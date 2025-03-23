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Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Hamilton, Leclerc ve Gasly, F1 Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi Formula 1'den yapılan açıklamada Lewis Hamilton'ın aracındaki tahtanın gereken seviyeden fazla aşınması, Charles Leclerc ve Pierre Gasly'nin ise minimum araç ağırlığının karşılanmaması gerekçeleriyle diskalifiye edildiği belirtildi.