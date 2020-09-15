Hamilton'dan ırkçılığa tişörtlü mesaj

Lewis Hamilton'ın, Toskana Grand Prix'sinde polis protestosunu vurgulayan tişört giymesi FIA ve F1 yönetiminin de gündeminde.

FIA sözcüsü, konunun "aktif olarak değerlendirildiğini" belirtirken, Formula 1'in politik olmayan bir organizasyon olduğunu söyledi.

Hamilton, yarışı kazandıktan sonra "Sokakta öldürülen insanlar olduğu gerçeğine dikkat çekmek istiyordum. Ve biri kendi evinde öldürüldü ve onlar yanlış evdeydiler ve o adamlar hala serbest dolaşıyorlar." şeklinde konuştu.

F1 PATRONU HAK VERDİ

Mercedes F1 patronu Toto Wolff ise yaptığı açıklamada, Hamilton'ın ırksal adaletsizliği vurgulama konusunda organizasyondan tam destek aldığını ve bunu göstermek için hangi tişörtleri giymek istediğinin kendisine bağlı olduğunu söyledi.

"Hiç şüphe yok bu tamamen onun kararı. Ne yaparsa yapsın biz destekleyeceğiz. Ekip, her türlü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele ediyor ve Lewis'in Black Lives Matter için kişisel mücadelesi."

26 yaşındaki Breonna Taylor, mart ayında Louisville, Kentucky’deki evine giren polisle tarafından defalarca vurularak öldürülmüştü.