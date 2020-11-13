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    İlk antrenman seansını Max Verstappen kazandı

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'i bugün resmen başladı. 1.5 saat süren ilk antrenman seansında Red Bull pilotu Max Verstrappen birinci oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 14:14
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 14:54
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    İlk antrenman seansını Max Verstappen kazandı

    Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'i ilk antrenman turlarıyla başladı.

    Intercity İstanbul Park'ta 5.3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.

    Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

    Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

    Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

    İlk antrenman seansını Max Verstappen kazandı #1

    HAMILTON 15. BASAMAKTA

    İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı.

    Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

    VETTEL 5. RAIKKONEN 16. SIRADA

    Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5'inci, Kimi Raikkonen 16'ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.

    Ferrari'den Alman Vettel, 1.35.620'lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.

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