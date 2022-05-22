İspanya GP'de kazanan Verstappen

2022 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Hafta sonu boyunca Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in çok yakın görünmesinden ötürü İspanya Grand Prix'sinin nasıl geçeceği merak konusuydu.

Oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen yarışta, lastik kullanımının önemli olacağı belliydi çünkü lastik aşınması hafta sonunun başından itibaren çok yüksekti.

Yarışa orta hamurla başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton hariç herkes yumuşak lastik tercihiyle başladı ve ön bölümde yeni set yumuşak lastiği olan tek isim Charles Leclerc'ti.

Pole pozisyonundan start alan Leclerc, startta yanına gelen Verstappen'in kendisini zorlamasına rağmen yerini korumayı başardı.

Carlos Sainz, hem Russell'a hem de Perez'e geçildi

Üçüncülük mücadelesinde ise Carlos Sainz hem George Russell'a hem de Sergio Perez'e geçildi. Sainz, daha sonra Lewis Hamilton'la da yan yana geldi ancak Sainz yerini korudu. Bu fırsattan istifade etmeye çalışan Kevin Magnussen, Hamilton'ı geride bırakmaya çalıştı. Bu hamlenin ardından Hamilton ve Magnussen temas yaşadı.

Temasın ardından Magnussen pist dışına uçarken, Hamilton'ın sol ön lastiği patladı. Bundan ötürü iki pilotun da pit stop yapması gerekti.

Bu, yeni sıralamanın Leclerc, Verstappen, Russell, Perez ve Sainz şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

Yarışın yedinci turunda kendi ülkesinde yarışan Carlos Sainz bir anda aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak kendisini çakıl havuzunda buldu. Bir yere çarpmadan yarışa geri dönen Sainz, 11. sıraya kadar geriledi.

Perez ise üçüncülük için Russell'ı baskı altına almaya başladı ve farkı bir saniyenin altına indirip, İngiliz sürücünün DRS mesafesine girdi.

Verstappen çakıl zemine uçtu

İki tur sonra bu kez Max Verstappen dördüncü virajda aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl zemine uçtu. Sainz ile aynı noktada aracının kontrolünü kaybeden Verstappen, dördüncü sıraya kadar geriledi.

Böylelikle yeni sıralama Leclerc, Russell, Perez ve Verstappen şeklinde oldu.

Yarışın 11. turuna gelindiğinde, ilk pit stoplar gelmeye başladı ve Carlos Sainz'a ek olarak, Fernando Alonso, Pierre Gasly ve Zhou Guanyu yeni set orta lastiklere geçtiler.

Verstappen, Perez'i geride bıraksa da Russell'ın ardına takıldı ve aynı zamanda sıralama turlarının son anlarında olduğu gibi bir kez daha DRS sistemi açılmadı.

Yarışın 15. turunda hem Russell hem de Verstappen aynı anda pite girdiler. Verstappen pitten sonra Russell'ı zorlasa da DRS'si çalışmadığı için İngiliz pilotun ardında sıkışıp kaldı.

Leclerc yarış dışı kaldı

Perez yarışın 18. turunda pite girdi ve yarışa dördüncü sırada geride döndü. Verstappen ise bir çalışan bir çalışmayan DRS sistemiyle Russell'a baskı yaptı.

Ferrari, ön tarafta önü açık şekilde devam eden Leclerc'i uzun süre pistte tuttu ve yarışın 22. turunda pite aldı.

Verstappen, Russell'a gerçek anlamda ilk atağını yarışın 24. turunda yaptı ancak İngiliz sürücü kendisine yanıt verdi ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Yarışın 27. turunda ise büyük bir şok yaşandı. Charles Leclerc rahat şekilde lider götürdüğü yarışta güç kaybı yaşadı ve güç kaybettiğini söyleyerek pite geldi. Takımın yapabileceği hiçbir şey yoktu ve Leclerc bu yıl ilk kez yarış dışı kalmış oldu.

Tekrarlarda motordan garip sesler geldi ve bir anda güç kaybettiği görüldü.

Red Bull, Russell'ın ardında sıkışan Verstappen'i 29. turda tekrar pite aldı ve Hollandalı pilot, yarışa dördüncü sırada geri döndü.

Bunun üzerine yarışın lideri Russell, bu kez Perez'in baskısı altına girdi. Meksikalı sürücü, 31. tur itibariyle de İngiliz pilotu geçip liderliğe yükseldi.

Verstappen liderliği kaptı

Verstappen ise pitten sonra iyi bir tempo yakalayarak Bottas'ı geçti ve bir kez daha Russell ile arayı kapattı. Bunu gören Mercedes, Russell''ı 37. turda pite aldı Ve İngiliz pilotu orta hamurla piste gönderdi.

Böylelikle yeni sıralama Perez, Verstappen, Russell, Bottas ve Sainz olduğu anlamına geliyordu. Red Bull, yarışın 38. turunda Perez'i pite aldı ve Meksikalı sürücü yarışa Russell'ın önünde ikinci sırada döndü.

Verstappen, Perez'in pitiyle ön tarafta liderliğe yükseldi ve yumuşak lastiklerle iyi bir bölüm attı. Bitime 21 tur kala pite giren Verstappen, yarışa orta hamurla ikinci sırada geri döndü ve Red Bull ilk iki sırayı eline geçirmiş oldu.

Hollandalı sürücü pit stoptan sonra Perez ile arayı kapatmaya başladı ve bitime 17 tur kala da DRS mesafesine kadar geldi.

Perez, "farklı stratejide" olduklarının söylenmesi üzerine Verstappen'e yerini verirken, Hollandalı sürücü hemen arayı açarak uzaklaşmaya başladı.

Mercedes, yarışın 52. turunda Russell'ı tekrar pite aldı ve İngiliz sürücüyü yumuşak lastiklere geçirdi. Pitten dördüncü çıkan Russell, kısa bir süre sonra Bottas'ı geçerek üçüncülüğü geri aldı.

Bundan bir tur sonra Perez pite girdi ve sorunsuz pit stopun ardından da lider şekilde geri döndü.

Yarışın yıldızlarından birisi olan Hamilton, iyi bir yükseliş gerçekleştirmesinin ardından son bölümde beşinciliğe kadar yükseldi. Sonrasında da Sainz'ı baskı altına almaya başladı. Bitime yedi tur kala da rakibini geçerek dördüncülüğe yükseldi.

Verstappen arka arkaya üçüncü zaferini elde etti

Arka tarafta bunlar olurken, ön tarafta Verstappen son bölümde hatasız bir sürüş çıkardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya üçüncü zaferini elde etmiş oldu.

Bu, Hollandalı sürücünün bu yılki dördüncü, kariyerinin ise 24. zaferi oldu. Aynı zamanda aldığı 25 puanla şampiyona liderliğine de yükseldi.

Yarışın yıldızlarından Perez, ilk turda Sainz'ı geride bıraktı ve öndeki sorunları çok iyi değerlendirerek liderliğe kadar yükseldi.

Ancak son bölümde yaptığı pit stopun ardından Verstappen'le arayı kapatmadı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Meksikalı pilot bu yılki üçüncü podyumunu yakalarken, aynı zamanda en hızlı tur puanının da sahibi oldu. Red Bull bu sonuçla hafta sonunu duble ve 44 puanla kapattı. Bu, takımlar şampiyonasında liderlik Red Bull'a geçmiş oldu.

Üçüncülük, uzun süre Red Bull pilotlarına karşı yerini çok iyi savunan George Russell'ın oldu. İngiliz pilot, kendisinden daha iyi tempoya sahip olan Red Bull pilotlarını ardında tutamadı ve sonunda yarışı üçüncü sırada tamamladı. Böylelikle bu yılki ikinci podyumunu alırken, bu yılki tüm yarışları ilk beşte bitirmeyi sürdürdü.

Hamilton ilk turda geriye düşmesinin ardından dördüncü olacak pozisyona yükseldi ancak son bölümde soğutma sorunu yaşayınca, yarış dışı kalmamak adına temposunu düşürdü ve bundan ötürü de Sainz'a geçildi.

Sonunda dördüncülük, ilk turlarda spin atan ve geriye düşen Sainz'ın oldu. Ferrari böylelikle Imola'dan sonra ikinci kez hafta sonunu podyumsuz kapattı.