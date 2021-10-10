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İstanbul Grand Prix'i başladı
- Haber Merkezi
- 10.10.2021 - 15:06
- Güncelleme : 10.10.2021 - 16:38
İstanbul Grand Prix'ini kazanan pilot Valtteri Bottas oldu.
86' Son 5 tura girilirken sıralama:
- BOT
- VER
- PER
- LEC
- HAM
- GAS
- NOR
- SAI
- OCO
- STR
- RIC
- GIO
- RAI
- TSU
- RUS
- ALO
- LAT
- VET
- MSC
- MAZ
83' Hamilton yeni geçiş lastikleriyle beraber 5. sırada piste dönüyor
82' Hamilton durumun iyi olduğunu söyledikten sonra pite geliyor
73' LEC-BOT farkı 1 saniye
69' Hamilton pite çağrılıyor ancak İngiliz sürücü gelmek istemiyor
40 turun ardından sıralama şu şekilde:
- LEC
- BOT
- VER
- HAM
- PER
- GAS
- NOR
- OCO
- SAI
- STR
- RIC
- GIO
- RAI
- TSU
- RUS
- ALO
- LAT
- VET
- MSC
- MAZ
67' Leclerc ve Hamilton pite gelmeden yarışı tamamlayabilir
65' Pite gelmeyen Hamilton, Verstappen'den biraz daha hızlı turluyor
64' Lider Leclerc büyük bir blokaj yaşayıp büyük zaman kaybediyor
62' Bottas, Verstappen'in önünde piste dönüyor
62' Bottas da pite geliyor
62' Vettel orta hamura geçiyor
61' Sainz'ın piti 8.1 saniye sürdü ve İspanyol sürücü oldukça zaman kaybetti
61' Sainz ve Vettel de pitte
60' Geçiş lastikleriyle devam eden Verstappen, Perez'in önünde piste dönmeyi başarıyor
60' Verstappen pitte
58' Perez'den müthiş savunma! Hamilton son viraja gelirken Perez'i hafifçe dışarı itiyor ve Perez pit girişindeki dubanın etrafından dolaşmak durumunda kalıyor. Mücadelenin devamında Perez, Hamilton'a geçit vermedi.
54' Sainz, yağışın arttığını belirtiyor
53' BOT-VER farkı 4.5 saniyeye çıkmış durumda
Yarışın yarısı geride kalırken sıralama:
- BOT
- VER
- LEC
- PER
- HAM
- GAS
- NOR
- STR
- SAI
- VET
- OCO
- GIO
- TSU
- RAI
- RUS
- ALO
- LAT
- RIC
- MAZ
- MSC
45' Hamilton, Perez'e yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor
42' Bottas şu anda Haas'lara tur bindiriyor
39' Tsunoda bununla beraber 3 sıra kaybederek 13. sıraya geriliyor
38' Tsunoda 9. virajda spin atıyor
38' Ricciardo yeni set geçiş lastiklerine geçiyor ve 18. sırada
37' Ricciardo pite gelen ilk isim oluyor
37' PER-HAM farkı 3 saniyenin altına inmiş durumda
35' Hamilton 1:33.019 ile en hızlı turu atıyor
20. tura girilirken sıralama:
- BOT
- VER
- LEC
- PER
- HAM
- GAS
- NOR
- STR
- SAI
- TSU
- VET
- OCO
- GIO
- RAI
- RUS
- RIC
- ALO
- LAT
- MAZ
- MSC
33' Bottas'ın ilk virajda hata yaptığı görülüyor
33' Verstappen farkı azaltmaya başladı
32' BOT-VER farkı 2.7 saniye
32' En hızlı tur 1:33.146 ile Bottas'a geçiyor
31' Sainz şimdi de Tsunoda'yı geçiyor ve 9. sıraya yükseliyor
30' Verstappen'den 1:33.282 ile en hızlı tur
28’ Hamilton'dan 1:33.353 geliyor
25’ Sainz geç frenle geçiş yaparken biraz dışarı taşıyor ve küçük bir temas yaşanıyor
25’ Hamilton, Gasly'i geçerek 5. sıraya yerleşiyor
25' Lewis Hamilton: "Pist hala oldukça ıslak ve lastikler aşınıyor."
23' Hamilton'dan bir en hızlı tur daha - 1:33.428
22' İlk 12 turun ardından sıralama:
- BOT
- VER
- LEC
- PER
- GAS
- HAM
- NOR
- STR
- TSU
- VET
- SAI
- OCO
- GIO
- RAI
- RUS
- RIC
- ALO
- LAT
- MAZ
- MSC
21' Hamilton'dan şimdi de 1:33.450 geliyor
20' Hamilton'dan 1:34.206 ile en hızlı tur geliyor
19' Hamilton, Norris'i de geçiyor ve 6. sırada
18' Alonso'ya da 5 saniye zaman cezası geliyor
17' Hamilton şimdi de Stroll'ü geçiyor ve 7. sıraya yerleşiyor
16' Gasly'e 5 saniye zaman cezası geliyor
15' Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda'yı geçerek 8. sıraya yükseldi.
7' Hamilton, 11'inci başladığı yarışta iki sıra yükseldi.
1' Fernando Alonso, ilk virajda spin attı.
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2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Intercity İstanbul Park’ta başladı.
Türkiye GP'de geçen sezonun şampiyonu Lewis Hamilton yarışa 11. sırada, Bottas ise pole pozisyonunda başladı.
Formula 1 heyecanı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanıyor.