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    İstanbul Grand Prix'i başladı

    Formula 1 İstanbul Grand Prix'ini Finli pilot Valtteri Bottas kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 16:38
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    İstanbul Grand Prix'i başladı

    İstanbul Grand Prix'ini kazanan pilot Valtteri Bottas oldu.

    86' Son 5 tura girilirken sıralama:

    1. BOT
    2. VER
    3. PER
    4. LEC
    5. HAM
    6. GAS
    7. NOR
    8. SAI
    9. OCO
    10. STR
    11. RIC
    12. GIO
    13. RAI
    14. TSU
    15. RUS
    16. ALO
    17. LAT
    18. VET
    19. MSC
    20. MAZ

    83' Hamilton yeni geçiş lastikleriyle beraber 5. sırada piste dönüyor

    82' Hamilton durumun iyi olduğunu söyledikten sonra pite geliyor

    73' LEC-BOT farkı 1 saniye

    69' Hamilton pite çağrılıyor ancak İngiliz sürücü gelmek istemiyor

    40 turun ardından sıralama şu şekilde:

    1. LEC
    2. BOT
    3. VER
    4. HAM
    5. PER
    6. GAS
    7. NOR
    8. OCO
    9. SAI
    10. STR
    11. RIC
    12. GIO
    13. RAI
    14. TSU
    15. RUS
    16. ALO
    17. LAT
    18. VET
    19. MSC
    20. MAZ

    67' Leclerc ve Hamilton pite gelmeden yarışı tamamlayabilir

    65' Pite gelmeyen Hamilton, Verstappen'den biraz daha hızlı turluyor

    64' Lider Leclerc büyük bir blokaj yaşayıp büyük zaman kaybediyor

    62' Bottas, Verstappen'in önünde piste dönüyor

    62' Bottas da pite geliyor

    62' Vettel orta hamura geçiyor

    61' Sainz'ın piti 8.1 saniye sürdü ve İspanyol sürücü oldukça zaman kaybetti

    61' Sainz ve Vettel de pitte

    60' Geçiş lastikleriyle devam eden Verstappen, Perez'in önünde piste dönmeyi başarıyor

    60' Verstappen pitte

    58' Perez'den müthiş savunma! Hamilton son viraja gelirken Perez'i hafifçe dışarı itiyor ve Perez pit girişindeki dubanın etrafından dolaşmak durumunda kalıyor. Mücadelenin devamında Perez, Hamilton'a geçit vermedi.

    54' Sainz, yağışın arttığını belirtiyor

    53' BOT-VER farkı 4.5 saniyeye çıkmış durumda

    Yarışın yarısı geride kalırken sıralama:

    1. BOT
    2. VER
    3. LEC
    4. PER
    5. HAM
    6. GAS
    7. NOR
    8. STR
    9. SAI
    10. VET
    11. OCO
    12. GIO
    13. TSU
    14. RAI
    15. RUS
    16. ALO
    17. LAT
    18. RIC
    19. MAZ
    20. MSC

    45' Hamilton, Perez'e yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor

    42' Bottas şu anda Haas'lara tur bindiriyor

    39' Tsunoda bununla beraber 3 sıra kaybederek 13. sıraya geriliyor

    38' Tsunoda 9. virajda spin atıyor

    38' Ricciardo yeni set geçiş lastiklerine geçiyor ve 18. sırada

    37' Ricciardo pite gelen ilk isim oluyor

    37' PER-HAM farkı 3 saniyenin altına inmiş durumda

    35' Hamilton 1:33.019 ile en hızlı turu atıyor

    20. tura girilirken sıralama:

    1. BOT
    2. VER
    3. LEC
    4. PER
    5. HAM
    6. GAS
    7. NOR
    8. STR
    9. SAI
    10. TSU
    11. VET
    12. OCO
    13. GIO
    14. RAI
    15. RUS
    16. RIC
    17. ALO
    18. LAT
    19. MAZ
    20. MSC

     

    33' Bottas'ın ilk virajda hata yaptığı görülüyor

     

    33' Verstappen farkı azaltmaya başladı

    32' BOT-VER farkı 2.7 saniye

    32' En hızlı tur 1:33.146 ile Bottas'a geçiyor

    31' Sainz şimdi de Tsunoda'yı geçiyor ve 9. sıraya yükseliyor

    30' Verstappen'den 1:33.282 ile en hızlı tur

    28’ Hamilton'dan 1:33.353 geliyor

    25’ Sainz geç frenle geçiş yaparken biraz dışarı taşıyor ve küçük bir temas yaşanıyor

    25’ Hamilton, Gasly'i geçerek 5. sıraya yerleşiyor

    25' Lewis Hamilton: "Pist hala oldukça ıslak ve lastikler aşınıyor."

    23' Hamilton'dan bir en hızlı tur daha - 1:33.428

    22' İlk 12 turun ardından sıralama:

    1. BOT
    2. VER
    3. LEC
    4. PER
    5. GAS
    6. HAM
    7. NOR
    8. STR
    9. TSU
    10. VET
    11. SAI
    12. OCO
    13. GIO
    14. RAI
    15. RUS
    16. RIC
    17. ALO
    18. LAT
    19. MAZ
    20. MSC

    21' Hamilton'dan şimdi de 1:33.450 geliyor

    20' Hamilton'dan 1:34.206 ile en hızlı tur geliyor

    19' Hamilton, Norris'i de geçiyor ve 6. sırada

    18' Alonso'ya da 5 saniye zaman cezası geliyor

    17' Hamilton şimdi de Stroll'ü geçiyor ve 7. sıraya yerleşiyor

    16' Gasly'e 5 saniye zaman cezası geliyor

    15' Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda'yı geçerek 8. sıraya yükseldi.

    7' Hamilton, 11'inci başladığı yarışta iki sıra yükseldi.

    1' Fernando Alonso, ilk virajda spin attı.

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    2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Intercity İstanbul Park’ta başladı.

    Türkiye GP'de  geçen sezonun şampiyonu Lewis Hamilton yarışa 11. sırada, Bottas ise pole pozisyonunda başladı.

    Formula 1 heyecanı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanıyor.

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