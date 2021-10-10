İstanbul Grand Prix'i başladı

Formula 1 İstanbul Grand Prix'ini Finli pilot Valtteri Bottas kazandı.

İstanbul Grand Prix'ini kazanan pilot Valtteri Bottas oldu.

86' Son 5 tura girilirken sıralama:

BOT VER PER LEC HAM GAS NOR SAI OCO STR RIC GIO RAI TSU RUS ALO LAT VET MSC MAZ

83' Hamilton yeni geçiş lastikleriyle beraber 5. sırada piste dönüyor

82' Hamilton durumun iyi olduğunu söyledikten sonra pite geliyor

73' LEC-BOT farkı 1 saniye

69' Hamilton pite çağrılıyor ancak İngiliz sürücü gelmek istemiyor

40 turun ardından sıralama şu şekilde:

LEC BOT VER HAM PER GAS NOR OCO SAI STR RIC GIO RAI TSU RUS ALO LAT VET MSC MAZ

67' Leclerc ve Hamilton pite gelmeden yarışı tamamlayabilir

65' Pite gelmeyen Hamilton, Verstappen'den biraz daha hızlı turluyor

64' Lider Leclerc büyük bir blokaj yaşayıp büyük zaman kaybediyor

62' Bottas, Verstappen'in önünde piste dönüyor

62' Bottas da pite geliyor

62' Vettel orta hamura geçiyor

61' Sainz'ın piti 8.1 saniye sürdü ve İspanyol sürücü oldukça zaman kaybetti

61' Sainz ve Vettel de pitte

60' Geçiş lastikleriyle devam eden Verstappen, Perez'in önünde piste dönmeyi başarıyor

60' Verstappen pitte

58' Perez'den müthiş savunma! Hamilton son viraja gelirken Perez'i hafifçe dışarı itiyor ve Perez pit girişindeki dubanın etrafından dolaşmak durumunda kalıyor. Mücadelenin devamında Perez, Hamilton'a geçit vermedi.

54' Sainz, yağışın arttığını belirtiyor

53' BOT-VER farkı 4.5 saniyeye çıkmış durumda

Yarışın yarısı geride kalırken sıralama:

BOT VER LEC PER HAM GAS NOR STR SAI VET OCO GIO TSU RAI RUS ALO LAT RIC MAZ MSC

45' Hamilton, Perez'e yavaş yavaş yaklaşmaya başlıyor

42' Bottas şu anda Haas'lara tur bindiriyor

39' Tsunoda bununla beraber 3 sıra kaybederek 13. sıraya geriliyor

38' Tsunoda 9. virajda spin atıyor

38' Ricciardo yeni set geçiş lastiklerine geçiyor ve 18. sırada

37' Ricciardo pite gelen ilk isim oluyor

37' PER-HAM farkı 3 saniyenin altına inmiş durumda

35' Hamilton 1:33.019 ile en hızlı turu atıyor

20. tura girilirken sıralama:



BOT VER LEC PER HAM GAS NOR STR SAI TSU VET OCO GIO RAI RUS RIC ALO LAT MAZ MSC

33' Bottas'ın ilk virajda hata yaptığı görülüyor

33' Verstappen farkı azaltmaya başladı

32' BOT-VER farkı 2.7 saniye

32' En hızlı tur 1:33.146 ile Bottas'a geçiyor

31' Sainz şimdi de Tsunoda'yı geçiyor ve 9. sıraya yükseliyor

30' Verstappen'den 1:33.282 ile en hızlı tur

28’ Hamilton'dan 1:33.353 geliyor

25’ Sainz geç frenle geçiş yaparken biraz dışarı taşıyor ve küçük bir temas yaşanıyor

25’ Hamilton, Gasly'i geçerek 5. sıraya yerleşiyor

25' Lewis Hamilton: "Pist hala oldukça ıslak ve lastikler aşınıyor."

23' Hamilton'dan bir en hızlı tur daha - 1:33.428

22' İlk 12 turun ardından sıralama:

BOT VER LEC PER GAS HAM NOR STR TSU VET SAI OCO GIO RAI RUS RIC ALO LAT MAZ MSC

21' Hamilton'dan şimdi de 1:33.450 geliyor

20' Hamilton'dan 1:34.206 ile en hızlı tur geliyor

19' Hamilton, Norris'i de geçiyor ve 6. sırada

18' Alonso'ya da 5 saniye zaman cezası geliyor

17' Hamilton şimdi de Stroll'ü geçiyor ve 7. sıraya yerleşiyor

16' Gasly'e 5 saniye zaman cezası geliyor

15' Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda'yı geçerek 8. sıraya yükseldi.

7' Hamilton, 11'inci başladığı yarışta iki sıra yükseldi.

1' Fernando Alonso, ilk virajda spin attı.

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2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Intercity İstanbul Park’ta başladı.

Türkiye GP'de geçen sezonun şampiyonu Lewis Hamilton yarışa 11. sırada, Bottas ise pole pozisyonunda başladı.

Formula 1 heyecanı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanıyor.