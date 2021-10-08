İstanbul Grand Prix'inde yağmur bekleniyor

Hafta sonu İstanbul Grand Prix'inde düzenlenecek olan Formula 1 yarışları öncesinde Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yağmur bekleniyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesine sahne olacak.

Organizasyonda 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar, üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

Türkiye Grand Prix'i, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

CUMARTESİ PAZAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre hafta sonu İstanbul'da yağmur bekleniyor. 1 hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların, Formula 1'in düzenlendiği Tuzla'da da görüleceği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan yarış yoğun yağmura rağmen tamamlanmış ve Hamilton kazanmıştı. Pilotların en zor pistlerden biri olarak gördüğü İstanbul Grand Prix'i, bu yıl da 8. virajın yanı sıra doğal nedenlerle de sürücüleri bir hayli zorlayacak.

GEÇEN SENE İLGİNÇ ANLAR YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl yapılan yarışlar öncesinde antrenman turları pilotlar için zorlu anlara sahne olmuştu.

Formula 1 pilotları yağışlı havada zorlandı - İZLE



VETTEL'DEN YAĞMUR YORUMU

F1'in deneyimli pilotu Sebastian Vettel, "Geçen sene çok kaygandı. Bu sefer o kadar kaygan olmamasını umuyoruz. Ancak aslında oldukça eğlenceliydi. Bu sene yağmur yağıp yağmamasını pek önemsemiyorum. Bu sene burada seyirciler olacak. Onlar için yağmurlu koşullar muhtemelen çok eğlenceli olmayacaktır. Ancak o koşullar bizim için işleri biraz karıştırabilir. Bu yüzden bu konuda her şeye açığım.

Burayı her zaman sevdim. Yıllar yıllar önce ilk olarak burada piste çıkmıştım. Burası hoş bir pist ve burada olmak güzel." ifadelerini kullandı.