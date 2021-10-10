İstanbul'da Grand Prix hazırlıkları tamam

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i bugün saat 15:00'da başlayacak. Yarış öncesi tüm takımlar hazırlıklarını yaparken, pist görevlileri de bütün önlemleri aldı.

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün yapılan sıralama turlarının galibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton olsa da aldığı 10 sıra grid cezası nedeniyle pole pozisyonunda takım arkadaşı Finli pilot Valteri Bottas yer alacak.

Bottas'ın pole pozisyonunda avantajı olsa da hemen arkasında onu çok zorlayacak olan Max Verstappen bulunuyor.

HAMILTON 10. SIRADAN BAŞLIYOR

Ayrıca takım arkadaşı Lewis Hamilton da liderlik için elinden gelenin fazlasını yapacak gibi. Hamilton'ın en sevdiği pist olan İstanbul Park, yıldız pilot için avantajlı bir durum.

Ayrıca Hamilton'ın yarışa arka sıralardan başlayıp lider sonlandırdığı birçok mücadelenin olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Start gridi ise şöyle:

Valtteri Bottas Max Verstappen Charles Leclerc Pierre Gasly Fernando Alonso Sergi Perez Lando Norris Lance Stroll Yuki Tsunoda Sebastian Vettel Lewis Hamilton Esteban Ocon George Russell Mick Schumacher Daniel Ricciardo Nicholas Latifi Antonia Giovinazzi Kimi Raikkonen Nikita Mazepin Carlos Sainz

HAZIRLIKLAR TAMAM

Yarış öncesi takımlar bütün hazırlıklarını tamamları ve sadece 15:00'da yapılacak yarışı beklemeye başladı.

Takımların dışında İstanbul Park ve FIA görevlileri son güvenlik hazırlıklarını tamamladı ve pisti yarışa hazır hale getirerek beklemeye koyuldu.

Bulutlu bir güne merhaba diyen İstanbul'da şu an yoğun bir yağış beklenmiyor ancak yarış saatlerinde durumun nasıl olacağı merak konusu...