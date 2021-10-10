Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
492.002
0.72%
EXEN Coin
21.88
-0.04%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C
    İstanbul'da Grand Prix hazırlıkları tamam

    İstanbul'da Grand Prix hazırlıkları tamam

    Formula 1 İstanbul Grand Prix'i bugün saat 15:00'da başlayacak. Yarış öncesi tüm takımlar hazırlıklarını yaparken, pist görevlileri de bütün önlemleri aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Formula 1 İstanbul Grand Prix'i tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün yapılan sıralama turlarının galibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton olsa da aldığı 10 sıra grid cezası nedeniyle pole pozisyonunda takım arkadaşı Finli pilot Valteri Bottas yer alacak.

    Bottas'ın pole pozisyonunda avantajı olsa da hemen arkasında onu çok zorlayacak olan Max Verstappen bulunuyor.

    İstanbul da Grand Prix hazırlıkları tamam #1

    HAMILTON 10. SIRADAN BAŞLIYOR

    Ayrıca takım arkadaşı Lewis Hamilton da liderlik için elinden gelenin fazlasını yapacak gibi. Hamilton'ın en sevdiği pist olan İstanbul Park, yıldız pilot için avantajlı bir durum.

    Ayrıca Hamilton'ın yarışa arka sıralardan başlayıp lider sonlandırdığı birçok mücadelenin olduğunu da unutmamak gerekiyor.

    Start gridi ise şöyle:

    1. Valtteri Bottas
    2. Max Verstappen
    3. Charles Leclerc
    4. Pierre Gasly
    5. Fernando Alonso
    6. Sergi Perez
    7. Lando Norris
    8. Lance Stroll
    9. Yuki Tsunoda
    10. Sebastian Vettel
    11. Lewis Hamilton
    12. Esteban Ocon
    13. George Russell
    14. Mick Schumacher
    15. Daniel Ricciardo
    16. Nicholas Latifi
    17. Antonia Giovinazzi
    18. Kimi Raikkonen
    19. Nikita Mazepin
    20. Carlos Sainz

    İstanbul da Grand Prix hazırlıkları tamam #2

    HAZIRLIKLAR TAMAM

    Yarış öncesi takımlar bütün hazırlıklarını tamamları ve sadece 15:00'da yapılacak yarışı beklemeye başladı.

    Takımların dışında İstanbul Park ve FIA görevlileri son güvenlik hazırlıklarını tamamladı ve pisti yarışa hazır hale getirerek beklemeye koyuldu.

    Bulutlu bir güne merhaba diyen İstanbul'da şu an yoğun bir yağış beklenmiyor ancak yarış saatlerinde durumun nasıl olacağı merak konusu...

    İstanbul da Grand Prix hazırlıkları tamam #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir