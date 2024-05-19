İtalya Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen Formula 1'de takvimin 7. yarışı olan Imola Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

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Formula 1'de sezonun 7. yarışı gerçekleşti.

İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılan yarışta kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hollandalı pilot sezonun beşinci, kariyerinin ise 59. zaferini elde etti.

Sıradaki yarış Monako'da

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, son turlarda Verstappen'i oldukça zorlayarak farkı 1 saniyenin altına kadar indirse de yarışı liderin gerisinde ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise üçüncü tamamladı.

Sezonun sekizinci yarışı Monako Grand Prix'si, 26 Mayıs'ta koşulacak.