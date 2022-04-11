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    İtalya, Nikita Mazepin'in mal varlıklarıne el koydu

    Babası Dmitry Mazepin ile birlikte AB yaptırım listesinde yer alan Nikita Mazepin'in, İtalya'daki mülklerine el koyuldu.
    • 11.04.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:57
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    İtalya, Nikita Mazepin'in mal varlıklarıne el koydu

    İtalya, eski Formula 1 pilotu Nikita Mazepin ve oligark babasına ait yaklaşık 105 milyon euro değerindeki mülklere el koydu.

    Bu operasyon, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Vladimir Putin'le bağlantılı zengin Ruslara yaptırım amaçlayan bir planın parçası oldu.

    Sardunya adasının kuzeyinde Rocky Ram olarak bilinen bir villaya el konulduğu belirtilirken, Mazepin ailesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Babası AB yaptırım listesine dahil edilmişti

    Mart ayında ABD'li Formula 1 takımı Haas tarafından direksiyondan alınan Mazepin, babası Dmitry Mazepin ile birlikte AB yaptırım listesine dahil edilmişti.

    İtalyan polisi son haftalarda, yaptırım listelesine alınan zengin Ruslardan 900 milyon euroyu aşan villa ve yatlara el koydu.

    Reuters'in haberine göre; ele geçirilen en değerli varlık, milyarder Andrey Igorevich Melnichenko'ya ait yaklaşık 530 milyon euro değerindeki bir süper yat oldu.

    İtalya, Nikita Mazepin in mal varlıklarıne el koydu #1


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