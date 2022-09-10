İtalya'da pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı.Monza'nın ev sahipliği yaptığı yarışın sıralama turlarında Ferrari'den Charles Leclerc pole pozisyonun sahibi oldu.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları heyecanı yaşandı.

Pole pozisyonu Leclerc'in

'Hız tapınağı' olarak adlandırılan Monza'nın ev sahipliği yaptığı yarışın sıralama turlarında İtalyan ekibi Ferrari'den Charles Leclerc pole pozisyonunun sahibi oldu. 2. en iyi dereceyi Red Bull'dan Max Verstappen elde ederken, Carlos Sainz ise 3. olarak sıralamaları tamamladı.

Verstappen ve Sainz yarışa geriden başlayacak

Ancak Max Verstappen ve Carlos Sainz'ın güç ünitelerindeki değişikler sebebiyle grid cezaları bulunuyor. Bu nedenle iki pilot elde etikleri sıraların daha gerilerinden yarışa başlayacaklar. Ayrıca birçok sürücünün de gird cezası bulunuyor.