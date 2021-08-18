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Japonya Grand Prix'si, F1 takviminden çıkarıldı
Formula 1'de koronavirüs salgını nedeniyle bir yarış daha iptal edildi. 10 Ekim'deki Japonya Grand Prix'si, ülkedeki tedbirler nedeniyle takvimden çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 13:56
- Güncelleme : 18.08.2021 - 14:48
Formula 1, Japon hükümetinin talebi doğrultusunda yarışın iptal edildiğini duyurdu.
Takvimde Türkiye Grand Prix'sinden sonra yer alan Japonya, 2020'de de salgın nedeniyle büyük yarışa ev sahipliği yapamamıştı.
TOKYO YERİNE TEKSAS
2021 sezonunu 23 yarışla gerçekleştirmeyi hedefleyen Formula 1 yönetimi, Suzuka Pisti'nin yerini Teksas Grand Prix'si ile doldurmayı planlıyor.