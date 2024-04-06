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Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu Formula 1'de sezonun ilk 3 yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinde de bu serisini sürdürdü.