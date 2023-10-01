Jorge Martin, MotoGP Japonya Grand Prix'sinde zafere ulaştı MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Japonya Grand Prix'sinde Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin birinci oldu.

AA

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Japonya'da gerçekleşti.

Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, pilotlar için koşulları tehlikeli hale getiren sağanak nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu.

Direktörlerin yeniden başlatmaya çalıştıkları yarış, pilotlar ısınma turuna çıktıklarında olumsuz hava şartları devam ettiği için ikinci kırmızı bayrakla sona erdi. Toplam mesafenin yarısını koştukları için pilotlara tam puan verildi.

Martin, birinci oldu

Jorge Martin'in birinciliği elde ettiği yarışta, Ducati'nin şampiyona lideri Francesco Bagnaia ikinci, Honda'dan Marc Marquez ise üçüncü sırada yer aldı.

Bagnaia, bu sonuçla pilotlar klasmanında liderliğini korurken, Martin aradaki farkı üç puana indirdi.

Sezonun 15. yarışı Endonezya Grand Prix'si, 15 Ekim'de düzenlenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)