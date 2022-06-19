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    Kanada'da pole pozisyon Verstappen'in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'sine Max Verstappen pole pozisyonda başlayacak.
    • 19.06.2022 - 09:03
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    Kanada'da pole pozisyon Verstappen'in

    Yağmur nedeniyle ıslak zeminde yapılan Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında en iyi dereceyi şampiyona lideri Red Bull sürücüsü Max Verstappen elde etti.

    Yarışa ilk sırada başlayacak Verstappen bu sezon ikinci kez yarışa pole pozisyonda başlayacak. Alpine pilotu Fernando Alonso ikinci en iyi dereceyi gerçekleştirdirken, 10 yıl sonra yarışa ilk çizgide başlayacak.

    Yarış Türkiye saati ile 21:00’de

    İspanyol pilotun ardından en iyi dereceyi Ferrari'den Carlos Sainz ve yedi dünya şampiyonu apoletli Lewis Hamilton yaptı.

    Kanada Grand Prixi bugün Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

    Kanada da pole pozisyon Verstappen in #1


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