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    Las Vegas'ın Formula 1'e girmek için ödediği dev ücret

    Formula 1, önümüzdeki sezondan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 kere uğrayacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 15:15
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    Las Vegas'ın Formula 1'e girmek için ödediği dev ücret

    Motorsporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 yılından itibaren Las Vegas da takvimde yer alacak. Austin ve Miami'den sonra takvimde aynı sezonda yer alacak olan 3. şehir Las Vegas oldu.

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre Las Vegas şehri, Formula 1'de yer alabilmek için devasa bir ücret ödedi.

    1.3 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

    Buna göre Formula 1 ile 10 sezonluk bir anlaşma imzalayan yetkililer, bu sokak yarışı için yaklaşık olarak 1.3 milyar dolar bir bedel ödeyecek.

    9.6 kilometrelik sokak pistinde yarışçılar ünlü Las Vegas Strip'in etrafında 50 tur atacak.

    Las Vegas ın Formula 1 e girmek için ödediği dev ücret #1


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