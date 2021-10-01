Leclerc: Norris yaptığı hatayı üstlenmeli

Charles Leclerc, son turlara lider girmesine rağmen Rusya GP'sini 7. bitirebilen Lando Norris hakkında açıklamalarda bulundu.

Formula 1'de Ferrari'nin pilotluğunu yapan Charles Leclerc, Rusya Grand Prix'sinde son turlara lider girmesine rağmen yarışı ancak 7. tamamlayabilen Lando Norris hakkında konuştu.

Lando Norris, Rusya GP'de son turlara lider girmiş, fakat aniden bastıran yağmurla beraber ıslak zemin lastikleri takmamak için direnmişti. Hemen her pilot pitstop yapıp ıslak zemin lastiğine geçerken, buna direnen Norris "kaygan" geçen son turları neticesinde 7. olabilmişti.

“RUSYA’DA YAŞANANLARA TAKILIP KALMAMALI”

Norris'in neler hissettiğini anlayabildiğini söyleyen Leclerc, bu tür zamanlarda karar verme sürecinin öneminden bahsederken, Norris'in yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Buna rağmen İngiliz pilotun harika bir sürücü olduğunun altını çizen Leclerc, "Bunu zaten bu sezon defalarca gösterdi. Bence çok iyi bir sezon geçiriyor ve bu hatasından da öğreneceği şeyler olacaktır. Kariyerindeki ilk galibiyeti almak istiyor ve bunu kısa sürece başaracaktır. Rusya'da yaşananlara takılıp kalmamalı." dedi.

Fransız pilot Leclerc de 2019'da Bahreyn GP'de son turlara lider girmesine karşın motor problemleri sebebi ile bunu elde edememişti.