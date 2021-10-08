İstanbul Park'ta ilk antrenman turlarına güç ünitesindeki değişikliği yaparak başlayan Lewis Hamilton, 10 sıra grid cezası aldı.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sine şampiyona lideri ve 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, kritik bir karar verdi. Motor değiştiren Lewis Hamilton, 10 sıra grid cezası alacak.

MERCEDES YAĞMURDA HAMILTON'A GÜVENİYOR

Yeni güç ünitesi takıldıktan sonra Hamilton, kurallar gereği yarışa 10 sıra grid cezasıyla başlayacak. Mercedes'in bu kararı yağmur ihtimaline göre almasındaki sebep ise Hamilton'ın yağmur altında sürüşüne güvenmeleri.

VERSTAPPEN DÖRDÜNCÜ KEZ GÜÇ ÜNİTESİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Hamilton ile bu sezon çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesine giren Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 15. yarışı Rusya Grand Prix'si öncesinde aracında dördüncü kez güç ünitesi değişikliğine giderek yarışa son sıradan başlama cezası almıştı. Hollandalı sürücü, buna rağmen Hamilton'ın ardından yarışı ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.

ÜÇ KEZ DEĞİŞTİRMEYE İZİN VAR

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu sezon pilotlar klasmanında Hamilton, Verstappen'in iki puan önünde lider konumda bulunuyor. Şampiyonada, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık gerekçeleriyle araçlarda bir sezonda en fazla üç kez güç ünitesi değişikliğine izin veriliyor.

GRID NEDİR?

Sürücülerin yarıştan bir gün önce yaptıkları 3 aşamalı sıralama turu kapsamındaki bölümün sonrasında ortaya çıkan zaman turu sonucundaki sıralama yarış gridini oluşturur.

Sürücülerin yarışa kaçıncı sırada başlayacaklarını ifade eden grid, bir bakıma sıralama anlamında kullanılıyor.

Yarışa katılan araçlar, ‘grid’ olarak adlandırılan her bir sırada, iki araç olmak üzere sıralanıyor. Her sıranın arasında 8 metre boşluk olması gerekiyor.