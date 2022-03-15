Petrol
102.98
-3.67%
Euro
16.28
0.59%
Dolar
14.82
0.25%
Altın
925.26
-0.29%
Borsa
2088
1.69%
Bitcoin
579.322
1.61%
BTXN Coin
38.50
-0.95%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Lewis Hamilton: Annemin soyadını da kullanacağım

    Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, annesi Carmen Larbalestier'in soyadını da kullanacağını söyledi.
    • AA
    • 15.03.2022 - 05:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lewis Hamilton: Annemin soyadını da kullanacağım

    F1 kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Expo 2020 Dubai fuarına katıldı.

    "ANNEMİN SOYADINI DA KULLANMAK İSTİYORUM"

    Organizasyon kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hamilton, annesinin de soy ismini almak için yasal işlemleri başlattığını paylaşarak, "Hamilton soyadıyla ve ailemle gurur duyuyorum. Çoğu kişi bilmiyor ama annemin soyadı Larbalestier. Ben bu soyadını da kullanmak istiyorum. Kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

    Anne-babası 2 yaşındayken ayrılan Hamilton, babası Anthony ile üvey annesi Linda'nın yanında büyümüştü.

    Lewis Hamilton: Annemin soyadını da kullanacağım #1

    Lewis Hamilton: Annemin soyadını da kullanacağım #2


    İlginizi Çekebilir

    Rasim Ozan Kütahyalı: Bundan sonra adı İmparaTorrent
    Futbol

    Rasim Ozan Kütahyalı: Bundan sonra adı İmparaTorrent

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    7 evini toplam 128 milyon dolara sattı
    Teknoloji

    7 evini toplam 128 milyon dolara sattı

    Görüş Bildir