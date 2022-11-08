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    Lewis Hamilton, Brezilya vatandaşı oldu

    Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'si öncesi Güney Amerika ülkesinde 'onursal vatandaş' ilan edildi. Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu sürücüsü mutluluğunu meclisteki konuşmasında dile getirdi.
    • 08.11.2022 - 16:15
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    Lewis Hamilton, Brezilya vatandaşı oldu

    Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Güney Amerika ülkesinde onursal vatandaş ilan edildi.

    Hamilton'a vatandaşlık belgesi mecliste verildi.

    "Kendimi sizlerden biri olarak hissediyorum"

    Heyecanını paylaşan Hamilton, "Bu benim için çok büyük bir onur. Kendimi sizlerden biri olarak hissediyorum. Brezilya'ya ilk kez geldiğim 2007 yılından bu yana sevgim sürekli arttı. Geçen sene burada gördüğüm ilgi de beni çok duygulandırmıştı." ifadelerini kullandı.

    Lewis Hamilton, Brezilya vatandaşı oldu #1

    Senna'yı idol olarak görüyor

    Hamilton, 2016 ve 2018'den sonra Güney Amerika ülkesindeki üçüncü yarış galibiyetini geçen yıl aldı. 7 kez dünya şampiyonu, idolünün Brezilyalı efsane Ayrton Senna olduğunu da her fırsatta dile getiriyor.

    Lewis Hamilton, Brezilya vatandaşı oldu #2

    Schumacher ile birlikte tarihin en iyisi

    Hamilton, Michael Schumacher ile birlikte Formula 1 tarihinin en başarılı sürücüsü. 37 yaşındaki pilot, ülkesi Birleşik Krallık'ta da Sir unvanına sahip.

    Lewis Hamilton, Brezilya vatandaşı oldu #3

    Lewis Hamilton, Brezilya vatandaşı oldu #4


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