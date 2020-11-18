Lewis Hamilton: Ferrari ile birkaç kez görüştüm

Lewis Hamilton: Ferrari ile birkaç kez görüştüm

Mercedes ile sözleşmesi sona erecek olan Lewis Hamilton, geçmişte Ferrari ile görüştüğünü doğruladı.

Mercedes AMG Petronas F1 takımıyla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sözleşme görüşmeleriyle ilgili konuştu.

La Gazzetta'ya demeçler veren Hamilton, "Ferrari ile görüştüm, konuştum. Hiçbir zaman yakınlaşamadık. Onlar farklı şeyler söyledi, ben ise daha farklı şeyler istedim. Ancak, anlaşma noktasına gelemedik." dedi.

Hamilton, "Bence, bu tür şeyler için zamanlama önemlidir. Son sezonlarda ise benim kontratım bittiği zaman onların sürücüleri vardı, benim kontratım devam ederken onlar arayıştaydı. Sonuç olarak Ferrari ile anlaşma noktasına hiç gelemedim." ifadelerini kullandı.





TOTO WOLFF: "SEZON SONU ANLAŞIRIZ"

Mercedes AMG Petronas takım patronu Toto Wolff ise, "Hamilton'a birkaç gün daha verdik. Sezon sonunda anlaşırız. Bizim Hamilton ile ilişkimiz 'iş ilişkisi'nin daha ötesinde. Biz dostuz ve bu dostluğu karşılıklı güven üzerine kurduk." açıklamasını yaptı.

FERRARI'NİN 2 YILLIK PİLOTLARI BELLİ

Ferrari, Lewis Hamilton'ın boşa çıkacağını bilse de 2021 için pilot kadrosunu belirledi.

Ferrari sürücü akademisinden yetişen 23 yaşındaki Charles Leclerc'in, en azından 2022 sezonu sonuna kadar sürecek bir sözleşmesi bulunuyor.



Ünlü dünya ralli şampiyonu Carlos Sainz'ın oğlu olan 26 yaşındaki Carlos Sainz JR ise Scuderia Ferrari ile 2021'den itibaren geçerli olacak 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.



