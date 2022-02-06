Lewis Hamilton: Geri döndüm

Formula 1'de yedi kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından uzun süre sonra paylaşım yaparken İngiliz pilotun mesajı, emekli olmayacağı şeklinde yorumlandı.

2021 Formula 1 sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan ve emekli olacağı iddia edilen Lewis Hamilton, yaklaşık bir ay sessizliğini bozdu.



İngiliz pilot yaptığı paylaşımda, "Gitmiştim. Geri döndüm" ifadelerini kullandı. Hamilton'ın bu paylaşımı, emekli olmayacağı ve gelecek sezon da Mercedes'le yarışmaya devam edeceği şeklinde yorumlandı.



Mercedes'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Lewis Hamilton'ın "Geri döndüm" mesajı alıntılanarak "Bu doğru" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

2021 sezonun şampiyonun belli olduğu Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turlarında FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi'nin vermiş olduğu kararlara tepki gösteren Mercedes, Masi'yi yarışın gidişatını etkilemekle suçlamıştı. Yarış kararlarına itiraz eden Mercedes, başvurunun reddedilmesinin ardından temyize gitme kararı alsa da Lewis Hamilton'ın isteğiyle itirazını geri çekme kararı almıştı.



Lewis Hamilton, yarışın ardından uzun süre sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmamış, 37 yaşındaki pilotun bu tercihi, emekli olacağı şeklinde yorumlanmıştı.