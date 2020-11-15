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    Lewis Hamilton: İmkansızı isteyin, pes etmeyin

    Formula 1 kariyerinde 7. şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu. Yarışı lider bitiren Britanyalı'nın açıklamaları da ses getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 15:22
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 15:40
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    Lewis Hamilton: İmkansızı isteyin, pes etmeyin

    Türkiye GP, Lewis Hamilton'ın liderliği ve 7. şampiyonluğuyla tarihe geçti.

    Lewis Hamilton gözyaşları içinde, "Dünyanın çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz." dedi.

    Lewis Hamilton: İmkansızı isteyin, pes etmeyin #1

    "KELİMELERİ BULAMIYORUM"

    Lewis Hamilton ayrıca, "Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramazdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler. Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız." ifadelerini kullandı.

    Yarışın ardından Britanyalı pilotu ilk kutlayan isim ise ezeli rakibi Sebastian Vettel oldu. Bu anlar da yarışın en güzel anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

    Lewis Hamilton: İmkansızı isteyin, pes etmeyin #2

    Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton ViDEO

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