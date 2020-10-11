Lewis Hamilton, Schumacher'in rekorunu egale etti

Lewis Hamilton, Schumacher'in rekorunu egale etti

Formula 1'de Almanya Grand Prix'inde Lewis Hamilton kariyerinde 91. galibiyetini alarak, Alman pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'ni, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton, 91. zaferini kazanarak Michael Schumacher'in en çok yarış kazanan pilot rekorunu Almanya'da egale etti.

Nürburgring'de düzenlenen yarışta ikinci sırayı Max Verstappen alırken Renault pilotu Daniel Ricciardo ise üçüncü oldu.

YARIŞ ÖNCESİ KORONA VAKASI

Almanya Grand Prix'si öncesi bir açıklama yapan Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, takımında bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylemişti.

Hamilton, "Koronavirüsün hala ortadan kalkmadığını bilmelisiniz. Biz hala protokolleri uygulamalıyız. Maske takıp, ellerimizi yıkayıp, insanlarla mesafemizi korumalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu zorlu şartlarda piste çıkan Britanyalı pilot yarışı kazanarak efsane pilot Schumacher'i geçme fırsatı yakaladı.