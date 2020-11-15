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    Lewis Hamilton: Türkiye'yi seviyorum

    Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, 7. şampiyonluğunun ardından Schumacher'in rekoruna ortak oldu. Britanyalı pilot açıklamasında Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 16:11
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 16:12
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    Lewis Hamilton: Türkiye'yi seviyorum

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'ini lider bitiren Lewis Hamilton 7. şampiyonluğunu kazanarak efsane pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

    "TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

    Britanyalı pilot yaptığı açıklamada Türkiye'yi çok sevdiğini kaydederek, "Çok duygu yüklüyüm, titriyorum. Şampiyonluğu kazanmak için Türkiye'den daha güzel bir yer olamazdı. Türkiye'yi seviyorum." dedi.

    Öte yandan Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Hamilton, "Türkiye'ye sık sık geliyorum. Sahilleri çok güzel, kıyıları çok güzel." şeklinde konuştu.

    Lewis Hamilton: Türkiye yi seviyorum #1

    TATİL İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR

    Dünyaca ünlü pilot ekim ayında hafta sonu tatili için Türkiye'yi tercih etmişti. Britanyalı, sık sık Ege ve Akdeniz sahillerine tatilini geçirmek için geliyor.

    Lewis Hamilton: Türkiye yi seviyorum #2

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