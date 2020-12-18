Euro
9.3953
-0.66%
Dolar
7.6637
-0.51%
Altın
465.09
-0.36%
Borsa
1.408
0.6%
Bitcoin
176.429
0.29%
EXEN Coin
11.25
3.02%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Lewis Hamilton'dan 44 milyon euroluk imza

    Mercedes-AMG Petronas Formula 1 takımı, 3 önemli kararı 1 gün içerisinde aldı. Hamilton sözleşme yeniledi, Ineos yeni ortak oldu ve Toto Wolff takım patronluğu görevine devam edeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 14:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Lewis Hamilton'dan 44 milyon euroluk imza

    7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 takımı ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

    The Sun'da yer alan habere göre; Lewis Hamilton, sezon başına 44 milyon euro net ücret alacak ve sözleşmesinde bazı bonus maddeleri de yer alacak. İngiliz pilotun kaç yıllık sözleşme imzaladığı ise belirtilmedi.

    35 yaşındaki pilot, 2013'te geldiği Mercedes'te 6 şampiyonluk birden kazandı.

    Lewis Hamilton dan 44 milyon euroluk imza #1

    MERCEDES'TE ÖNEMLİ KARARLAR

    Mercedes-AMG, Ineos'un Formula 1 takımının yeni ortağı olduğunu açıkladı. Bundan sonra şirketin 3 eşit ortaklı yapısının olacağı ve Daimler, Toto Wolff ve Ineos'un %33'er pay sahibi olacağını duyurdu.

    Toto Wolff ise 3 yıl boyunca takım patronluğu görevine devam edecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir