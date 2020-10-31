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    Lewis Hamilton'dan deprem paylaşımı

    Formula 1'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, Ege Denizi'ndeki deprem hakkında paylaşımda bulundu. "Yunanistan ve Türkiye'deki herkesi düşünüyorum" diyen Birleşik Krallıklı ismin paylaşımı ses getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 13:31
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    Lewis Hamilton'dan deprem paylaşımı

    Formula 1'in en çok yarış kazanan pilotu Lewis Hamilton, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depreme kayıtsız kalmadı.

    "YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'DEKİ HERKESİ DÜŞÜNÜYORUM"

    Rekortmen pilot, merkezüssü Sisam adası lan, Yunanistan ve Türkiye'den hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Lewis Hamilton yaptığı paylaşımda, "Şu anda Yunanistan ve Türkiye'deki herkesi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Lewis Hamilton dan deprem paylaşımı #1

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