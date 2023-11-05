Max Verstappen, bu sezon Formula 1'de 17. yarışını kazandı Formula 1 Dünya Şampiyonası Brezilya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci sırada tamamladı.

ensonhaber.com

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışına Brezilya ev sahipliği yaptı.

Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden koşulan yarışın henüz formasyon turunda Ferrari'den Charles Leclerc, yaşadığı hidrolik sorunu nedeniyle kaza yaptı ve start alamadan yarışa veda etti.

Yarış durduruldu

Beş kırmızı ışığın yanmasının ardından şampiyonluğunu ilan eden ve yarışa pole pozisyonunda başlayan Max Verstappen liderliğini korudu.

Orta sıralarda yaşanan kaza nedeniyle ise Albon ve Magnussen yarış dışı kaldı. Bu gelişmenin ardından kırmızı bayrak nedeniyle mücadele durduruldu.

Bu sezon 17. kez kazandı

Pistteki parçaların temizlenmesiyle birlikte yarış yeniden başladı. Verstappen kalkışla birlikte yerini korumayı bir kez daha başardı.

Kalan bölümde liderliğini rahat bir şekilde sürdürmeyi bilen Hollandalı pilot, bu sezon 17. toplamda ise 52. galibiyetine ulaştı.

Sıradaki yarış Las Vegas'ta

McLaren'in genç sürücüsü Lando Norris 2. sırayı alırken, Aston Martin'in tecrübeli pilotu Fernando Alonso da podyumun son basamağında yer aldı.

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışına Las Vegas ev sahipliği yapacak.