Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
364.828
-0.32%
BTXN Coin
9.29
-8.38%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu

    Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu

    Formula 1'de Max Verstappen, Japonya GP'sini kazanan isim oldu. Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından şampiyonluk hesapları ortalığı karıştırdı ama resmi açıklama geldi.
    • 09.10.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in zaferiyle sonuçlandı.

    Yarışın ardından Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından Max Verstappen'in şampiyon olup olmadığı tartışmalara yol açtı.

    Max Verstappen 'Şampiyon değilim' dedi ama yapılan resmi açıklamada, Hollandalı pilotun şampiyonluğu resmen duyuruldu.

    Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu #1

    Üst üste ikinci kez

    25 yaşındaki Max Verstappen, Formula 1'de üst üste iki kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

    FIA'dan yapılan açıklama "Azaltılmış puan sistemi yarışın devam edemeyeceği, askıya alınma durumunda geçerlidir. Max Verstappen tam puan sistemi uygulandığı için dünya şampiyonu oldu." denildi.

    Öte yandan 7 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın Japonya'da da yarışı 6. sırada bitirmesi hayranlarını üzdü.

    Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu #2

    Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu #3


    İran'da gösteriler yeniden başladı: 1 ölü
    Dünya

    İran'da gösteriler yeniden başladı: 1 ölü

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu yayınlandı! Çağan Irmak yine çok hüzünlendirecek
    Medya

    Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu yayınlandı! Çağan Irmak yine çok hüzünlendirecek

    Görüş Bildir