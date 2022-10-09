Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu

Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu

Formula 1'de Max Verstappen, Japonya GP'sini kazanan isim oldu. Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından şampiyonluk hesapları ortalığı karıştırdı ama resmi açıklama geldi.

2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in zaferiyle sonuçlandı.

Yarışın ardından Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından Max Verstappen'in şampiyon olup olmadığı tartışmalara yol açtı.

Max Verstappen 'Şampiyon değilim' dedi ama yapılan resmi açıklamada, Hollandalı pilotun şampiyonluğu resmen duyuruldu.





Üst üste ikinci kez

25 yaşındaki Max Verstappen, Formula 1'de üst üste iki kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

FIA'dan yapılan açıklama "Azaltılmış puan sistemi yarışın devam edemeyeceği, askıya alınma durumunda geçerlidir. Max Verstappen tam puan sistemi uygulandığı için dünya şampiyonu oldu." denildi.

Öte yandan 7 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın Japonya'da da yarışı 6. sırada bitirmesi hayranlarını üzdü.



