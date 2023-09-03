Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sini kazanarak tarihe geçti Formula 1 İtalya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstapen kazandı. Şampiyona lideri Verstappen, üst üste 10 yarış kazanarak bu alanda rekorun yeni sahibi oldu.

ensonhaber.com

Formuala 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 15. yarışı İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde koşuldu.

Formasyon turunda Scuderia AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın aracı arıza yaptı ve Japon sürücü yarış dışında kaldı.

Gecikmeli start alan yarışa ikinci sırada başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, 15. turda Ferrari pilotu Carlos Sainz'i geçerek liderliği aldı.

Pitten altıncı sırada çıkan Verstappen, 25. turda bu kez Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geride bırakıp yeniden liderliği eline geçirdi.

Verstappen rakipleriyle arasını açarak birinci oldu

Daha sonra rakipleriyle arasını açan Hollandalı pilot, rahat bir şekilde zafere ulaştı. Carlos Perez (Red Bull) ikinci, Carlos Sainz (Ferrari) ise üçüncü oldu.

Charles Leclerc (Ferrari), üçüncü başladığı yarışı dördüncü bitirerek podyuma çıkma şansını kaçırdı.

Vettel'in rekorunu kırdı

25 yaşındaki Verstappen, arka arkaya 10. Grand Prix yarışını kazanarak Sebastian Vettel'e ait Formula 1 rekorunu tarihe gömdü.

Alman sürücü Vettel, kariyerindeki 4. ve son F1 şampiyonluğuna ulaştığı 2013 sezonunda rekoru ele geçirmişti.

Aynı sezonda üst üste 14. yarışını kazanarak kendisine ait Formula 1 rekorunu geliştiren Red Bull takımının galibiyet serisi de 15 yarışa yükseldi.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.