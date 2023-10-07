Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 şampiyonu oldu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonu, Hollandalı pilot Max Verstappen oldu. Verstappen, 3. kez zafere ulaştı.

ensonhaber.com Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 18. yarışı öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte 19 tur üzerinden düzenlendi. Üçüncü sırada başladığı yarışta damalı bayrağı ikinci sırada gören Verstappen, Formula 1'de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti. Sprint yarışını McLaren pilotu Oscar Piastri kazandı. Verstappen'in şampiyonadaki en yakın rakibi, takım arkadaşı Sergio Perez, Alpine pilotu Esteban Ocon'la yaptığı kazanın ardından yarış dışında kaldı. Tarihe geçti Verstappen böylece sprint yarışıyla şampiyonluğunu ilan eden ilk sürücü olarak Formula 1 tarihine adını yazdırdı. Red Bull daha önce Japonya Grand Prix'sinde Verstappen'in zaferinin ardından 2023 F1 takımlar şampiyonluğunu garantilemişti. 57 turluk Katar Grand Prix'si 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.