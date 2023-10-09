McLaren'dan F1 tarihinin en hızlı pit-stopu F1 takımı McLaren, Katar GP’de Norris’e yaptığı 1.80 saniyelik pit stop ile birlikte Red Bull’a ait olan 1.82 saniyelik rekoru kırdı!

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ensonhaber.com

Katar'da McLaren mekanikerleri, Lando Norris'in lastiklerini 1,80 saniyede değiştirerek sezonun en hızlı pit stopuna imza attı.

Bu aynı zamanda F1 tarihinin en hızlı pit stopu olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Bir önceki rekor 1,82 saniye ile Red Bull'a aitti.

54 pit stop yapıldı

Takımlar yarış boyunca toplamda 54 pit stop yaptı. En uzun pit stop Nico Hulkenberg'in 13. turdaki pit stopuydu.

Eski rekor Verstappen'deydi

Britanya'da, takım rekor kıran ilk pit stoplarını 1,91 saniyede, ardından Almanya'da 1,88 saniyelik bir pit-stopla kaydetti. Red Bull, Formula 1'in şimdiye kadarki en hızlı pit stopu olan kendi en hızlı rekorunu üçüncü kez kırdı. (Rekoru bugün kırıldı)

Verstappen, Kasım 1'daki Brezilya Grand Prix'sinde sekizinci F2019 zaferini elde etmek için pistte Lewis Hamilton'ı iki kez geçti. Interlagos'taki yarışta mekanikerleri, F1 tarihinin en hızlı pit ekibi olduktan sonra biraz övgü aldı.

Hollandalı'nın arabasını durdurmak, dört lastiğini değiştirmek ve onu sıraya sokmak sadece 1,82 saniye sürse de, teknisyenler ekibi onu tekrar yola çıkarmayı başardı.