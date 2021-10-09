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    Mercedes'in belediye aracı paylaşımı

    Mercedes'in belediye aracı paylaşımı

    Formula 1'de Mercedes, takım pilotlarının antrenman sonuçlarını Tuzla Belediyesi'nin araçlarıyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 16:18
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    Formula 1 İstanbul yarışı öncesi sıralama turları bugün yapıldı.

    Sıralama turları öncesinde takımlar, antrenman turlarını tamamladı. Yarışlar yoğun yağış altında gerçekleşti.

    Geçen sene de yaşanan yağışlar nedeniyle en çok iş belediye araçlarına düşmüştü.

    MERCEDES'TEN BELEDİYE ARAÇLI PAYLAŞIM

    Mercedes bu olaya gönderme yaparak pilotlarının antrenman turları sonuçlarını Tuzla Belediyesi'nin araçlarını paylaşarak servis etti.

    Tuzla Belediyesi de bu paylaşıma yanıt vererek, araç şoförlerinin isimlerini paylaştı.

    Mercedes in belediye aracı paylaşımı #1

    Mercedes in belediye aracı paylaşımı #2

    Mercedes in belediye aracı paylaşımı #3

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