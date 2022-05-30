Mesut Özil, Formula 1 pistine indi

F1 Monako Grand Prix'sini Mesut Özil de izledi. Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'ye benzetilen Mesut için yorum yağdı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'i, tarihi bir yarışa sahne oldu. Kazaların ve yağmurun damgasını vurduğu yarış izleyenlere büyük keyif verdi.

Monte Carlo sokaklarında oluşturulan 3,3 kilometrelik pistte zafere ulaşan isim, Redbull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu.

Yarış yağmur sebebiyle 1 saat 5 dakika gecikmeli başlarken pole pozisyonunda start alan ve evinde bir türlü damalı bayrağı göremeyen Ferrari'nin Monaco'lu pilotu Charles Leclerc ise pit duvarının starteji kurbanı oldu. Leclerc yarışmayı dördüncü bitirdi.

Verstappen Leclerc ile farkı açtı

Mücadelede ikincliği Ferrari'den Sainz ve üçücülüğü ise yarışa dördüncü sırada başlayan son şampiyon Max Verstappen aldı. Puanını 125'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Max Verstappen, en yakın takipçisi Leclerc ile arasındaki farkı 9 puana yükseltti.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve geleceği merak edilen Mesut Özil ise bu keyifli yarışı yerinden izleyen isimler arasında yer aldı.

Mesut'u Enzo Ferrari’ye benzettiler

Formula 1'in resmi hesabından "Şatafat, cazibe ve ihtişam. Monaco gibisi yok" yorumuyla paylaşıldı.

Paylaşımda birçok isim, Mesut Özil'i Ferrari takımının kurucusu Enzo Ferrari'ye benzeten yorumlarda bulundu.

Mesut Özil de kendi hesabından, "İzlemek için harika bir yarıştı. Bu muhteşem deneyim için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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