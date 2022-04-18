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    Miami Grand Prix'de iptal ihtimali

    Miami Grand Prix'si pist çevresinde oturanların açtığı dava sebebi ile tehlike altında.
    • 18.04.2022 - 11:00
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    Miami Grand Prix'de iptal ihtimali

    Formula 1'de takvime ilk kez bu sezon eklenen ve 3 hafta sonra, 6-8 Mayıs'ta yapılacak olan Miami Grand Prix'si çevrede oturanların açtığı dava ile uğraşıyor.

    ABD basınındaki haberlere göre, "Miami Gardens" isimli grup yarışın yapıldığı sırada gürültü seviyesinin belirli bir çapta çıkılabilecek desibel sınırının üstüne çıkılacağını rapor ederken, yarışın iptalini talep etti.

    Miami Grand Prix de iptal ihtimali #1

    Karar bekleniyor

    Yarışa çok kısa süre kala bu davanın açılması iddialara göre Miami yerel mahkemelerini rahatsız ederken, çok kısa sürede bir karar verilmesi bekleniyor. ABD'de bu sezon 3 yarış düzenleyecek olan FIA yetkilileri ise yapacakları kampanyalar için davadan çıkacak sonucu bekliyor.

    Motorsport'ta yer alan habere göre Miami GP organizatörleri, pist kenarındaki bir 'yat kulübü' ve yüzme havuzlu geçici bir plaj da dahil olmak üzere, pistin etrafında bulunacak çok sayıda tesisi ve tribünleri tanıttığı bir video yayınlamıştı.

    Miami Grand Prix de iptal ihtimali #2


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