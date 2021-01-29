Michael Schumacher'in belgeseli çekiliyor

Michael Schumacher'in ailesi, 2013 yılından bu yana bitkisel hayatta olan Formula 1 efsanesinin belgeselinin çekilmesi için onay verdi.

2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçiren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, o günden beri yaşam mücadelesi veriyor.

7 yıldır bitkisel hayatta olan Schumacher'in ailesi, eski pilotu yıllardır medyadan uzak tutarak görüntü almalarına izin vermemişti.

Ancak efsane ismin eşi ve çocukları, herkesi heyecanlandıran bir projeye onay verdi: Schumacher'in belgeseli çekiliyor.

SCHUMACHER'DEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILACAK

Hatta aile tarafından Schumacher'in son halinden çok özel görüntüler de servis edilecek.

PlanetF1'e göre belgeselde, Schumacher'in eşi Corinna, oğlu Mick, kızı Gina-Marie, babası Rolf ve yakın çevresiyle röportajlar yer alacak.

2022'DE VİZYONA GİRECEK

Ödüllü yönetmenler Michael Wech ve Hanns-Bruno Kammertons tarafından çekilecek olan belgeselin, 2022 yılında vizyona girmesi bekleniyor.