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- Michael Schumacher'in belgeseli çekiliyor
Michael Schumacher'in belgeseli çekiliyor
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 11:10
- Güncelleme : 29.01.2021 - 11:12
2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçiren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, o günden beri yaşam mücadelesi veriyor.
7 yıldır bitkisel hayatta olan Schumacher'in ailesi, eski pilotu yıllardır medyadan uzak tutarak görüntü almalarına izin vermemişti.
Ancak efsane ismin eşi ve çocukları, herkesi heyecanlandıran bir projeye onay verdi: Schumacher'in belgeseli çekiliyor.
SCHUMACHER'DEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILACAK
Hatta aile tarafından Schumacher'in son halinden çok özel görüntüler de servis edilecek.
PlanetF1'e göre belgeselde, Schumacher'in eşi Corinna, oğlu Mick, kızı Gina-Marie, babası Rolf ve yakın çevresiyle röportajlar yer alacak.
2022'DE VİZYONA GİRECEK
Ödüllü yönetmenler Michael Wech ve Hanns-Bruno Kammertons tarafından çekilecek olan belgeselin, 2022 yılında vizyona girmesi bekleniyor.