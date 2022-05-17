Michael Schumacher'in son durumu

İsviçre'de kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle zor günler geçiren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher, İsviçre'de herkesten gizli bir şekilde yaşıyor.

Michael Schumacher, 2013 yılının son günlerinde, günümüzde Formula 1 pilotu olan oğlu Mick Schumacher ile beraber İsviçre Alpleri’nde kayak yaparken başını bir kayaya çarptı ve ciddi şekilde yaralandı.

Hayati tehlikesi olan efsane isim, doktorlar tarafından yapay komaya sokuldu ve aylarca komada kaldı.

Yaklaşık 1 yıl sonra hastaneden çıkan ve evinde tedavisi devam eden Alman pilotun tekerlekli sandalyede olduğu, iletişim kurmakta zorluk yaşadığı, konuşamadığı, hafızasının iyi olmadığı belirtilmişti.

Schumacher’in sağlık durumu hakkına ailesi basına detaylı bilgi vermemeyi tercih ediyor. Tedavisi aradan geçen yaklaşık 8 yıla rağmen hala devam eden Schumacher’in son halinin stabil olduğu biliniyor.

İsviçre'de ailesiyle yaşıyor

Şu anda 52 yaşında olan Schumaer, ailesiyle birlikte İsviçre'nin Gland kentinde yaşıyor.

Ailesi F1 efsanesinin fotoğraflarını paylaşmıyor ve tedavi süreci büyük bir gizlilik içinde devam ediyor.

Sadece eşinin izin verdiği kişilerle görüşebiliyor

Eski yarışçı Schumacher, yalnızca eşi Corinna'nın izin verdiği kişilerle görüşebiliyor. Öyle ki Corinna, Schumacher'in eski menajeriyle bile görüşmesine izin vermedi.

Eski FIA Başkanı Jean Todt, Schumaer'i eşi Corinna'nın canlı tuttuğunu söyledi.

Todt ayrıca Corinna ile ilgili, "Michael'ın 29 Aralık 2013'te geçirdiği ciddi kayak kazasından bu yana Corinna ile çok zaman geçirdim. O harika bir kadın ve aileyi yönetiyor. Bunu beklemiyordu. Aniden oldu ve başka seçeneği yoktu. Ama bunu çok iyi yapıyor. Ben ona güveniyorum, o bana güveniyor." dedi.

"Schumacher ile yarışı izledik"

Todt ayrıca Schumacher ile geçen yıl bir yarışı birlikte izlediklerini söyledi.

Todt açıklamasında, "Yarışı Michael Schumacher ile birlikte İsviçre'deki evinde gördüm. Michael emin ellerde ve evinde iyi bakılıyor. Vazgeçmiyor ve savaşmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

900 milyon dolarlık miras

Bu olaydan 3 yıl önce Schumaer, ailesine bir vasiyet bıraktı. Servetini ailesine bırakacak olan Schumacher, 900 milyon dolardan fazla bir servete sahip.