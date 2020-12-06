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    Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon oldu

    Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon oldu

    Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de 2020 sezonunun şampiyonu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 17:15
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 17:46
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    Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son yarışı Sakhir Grand Prix'si, Uluslararası Bahreyn Pisti'nde yapıldı.

    FORMULA 2 ŞAMPİYONU MICK SCHUMACHER

    PREMA takımının Alman pilotu Mick Schumacher, Carlin'den Jehan Daruvala'nın birinci olduğu yarışı 18'inci sırada bitirdi.

    Pilotlar klasmanında 215 puanı bulunan 21 yaşındaki sürücü, 2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

    Mick Schumacher Formula 2 de şampiyon oldu #1

    SENEYE FORMULA 1'DE

    Formula 1'in efsane pilotlarından olan ve 2013 yılından bu yana bitkisel hayatta bulunan Michael Schumacher'in oğlu olan Mick Schumacher seneye Haas takımıyla Formula 1'de mücadele edecek. Genç pilot 2018 yılında da Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlamıştı.

    Mick Schumacher Formula 2 de şampiyon oldu #2

    Mick Schumacher Formula 2 de şampiyon oldu #3

    Mick Schumacher Formula 2 de şampiyon oldu #4

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