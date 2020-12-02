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    Mick Schumacher Haas ile Formula 1'de yarışacak

    Schumacher soyadı Formula 1'e geri dönüyor. Efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick, gelecek sezon Haas'ta yarışacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 16:04
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 16:22
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    Mick Schumacher Haas ile Formula 1'de yarışacak

    Formula 1'de Haas takımı, Alman pilotla anlaştığını duyurdu. Mick Schumacher, sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinde antrenman turlarına da çıkacak.

    HAAS İLE YARIŞACAK

    Hali hazırda Formula 2'de yarışan Mick Schumacher, sezonun son yarışı öncesi klasman lideri. 21 yaşındaki pilot, 7 kez dünya şampiyonu Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu.

    Haas, daha önce yine Formula 2'den Nikita Mazepin ile sözleşme imzalamıştı. Böylece Haas'ın gelecek sezonki kadrosu belli oldu

    Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile ise yollar sezon sonunda ayrılacak.

    Mick Schumacher Haas ile Formula 1 de yarışacak #1

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