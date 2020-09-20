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    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi

    Isınma turlarında kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan Toprak Razgatlıoğlu'nun bugünkü yarışa çıkamayacağı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 14:01
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    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları atarken kaza geçirdi.

    Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi.

    Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

    Milli motosikletçi Toprak'ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi #1

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