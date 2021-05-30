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- Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti
Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti
İsviçreli Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier, İtalya'daki sıralama turları sırasında üç motorsikletin kazaya karışması sonrası hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 30.05.2021 - 15:33
- Güncelleme : 30.05.2021 - 15:48
Motorsporlarından bir vefat haberi geldi.
Moto3'te, 19 yaşındaki sürücü geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti. Kaza, İtalya'daki yarışın sıralama turlarında yaşandı.
Jason Dupasquier, virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yere düştü.
Moto3 sürücüsü Jason Dupasquier hayatını kaybetti İZLE
HAYATINI KAYBETTİ
Aldığı darbelerin ardından yerde hareketsiz kalan İsviçreli sürücü hastaneye kaldırıldı.
19 yaşındaki yarışçı, ameliyata alınsa da kurtarılamadı. İsviçreli sürücü, geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamıştı.