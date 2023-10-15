Moto3'ün Endonezya ayağını Deniz Öncü 8. sırada bitirdi

AA
Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı, Lombok Adası'ndaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde, 20 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundaki MT Helmets MSI takımından Diogo Moreira, damalı bayrağı da ilk sırada gördü.
Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz Öncü ise 5. cepten başladığı yarışı 8. sırada tamamladı.
Deniz genel klasmanda 5. sırada yer aldı
Puanını 155'e çıkaran Deniz, şampiyona lideri Jaume Masia'nın (Leopard takımı) 54 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.
Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışı 22 Ekim'de düzenlenecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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