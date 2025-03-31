MotoGP ABD Grand Prix'sinin galibi Francesco Bagnaia!

AA & Ensonhaber

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı, Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı 39 dakika 00.191 saniyelik süresiyle kazanan Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, sezonun 3. etabından galibiyetle ayrıldı.

MARC MARQUEZ, YARIŞI BIRAKTI

MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan ve ABD'deki yarış öncesinde pilotlar klasmanında sezon lideri konumunda bulunan Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, 9. turda düşmesine rağmen yarışa devam etse de 12. turda yarışı bıraktı.

PODYUMDA YER ALANLAR

BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, Bagnaia'nın 2.089 saniye gerisinde ikinci, Pertamina Enduro VR46 takımından İtalyan pilot Fabio Di Giannantonio ise liderin 3.594 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

SIRADAKİ YARIŞ KATAR'DA

Sezonun 4. yarışı Katar Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.

PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI

1. Alex Marquez (İspanya): 87 puan

2. Marc Marquez (İspanya): 86

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 75

4. Franco Morbidelli (İtalya): 55

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 44