MotoGP Malezya Grand Prix'sinin galibi Francesco Bagnaia

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. mücadelesi, Malezya'nın 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı 38 dakika 04.563 saniyelik süresiyle kazanan Ducato Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, şampiyonanın bitimine bir yarış kala pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin'i takibini sürdürdü.
SEZONUN SON YARIŞI 15-17 KASIM'DA
Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Martin, Bagnaia'nın 3.141 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan İtalyan Enea Bastianini ise liderin 10.484 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'si 15-17 Kasım'da düzenlenecek. Martin, Valensiya'da sprint yarışını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
1. Jorge Martin (İspanya): 485 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 461
3. Marc Marquez (İspanya): 369
4. Enea Bastianini (İtalya): 368
5. Pedro Acosta (İspanya): 209
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