MotoGP Tayland Grand Prix'sinin galibi Marc Marquez oldu

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonunun ilk ayağı, 4,5 kilometrelik Tayland'ın Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı 39 dakika 37.244 saniyelik süresiyle kazanan 6 kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, sezonun açılış etabından galibiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ YARIŞ ARJANTİN'DE
BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, Marc Marquez'in 1.732 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise liderin 2.398 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si, 16 Mart'ta düzenlenecek.
PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
1. Marc Marquez (İspanya): 37 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 29
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 23
4. Franco Morbidelli (İtalya): 18
5. Ai Ogura (Japonya): 17
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