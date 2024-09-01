MotoGP'de sezonun 12. yarışının galibi Marc Marquez!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. mücadelesi, İspanya'nın Aragon özerk bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden düzenlendi.
MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Marc Marquez, 41 dakika 47.082 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak 2021'den sonra ilk etap galibiyetini elde etti.
PODYUMA ÇIKAN DİĞER İSİMLER DE BELLİ
Prima Pramac ekibinden İspanyol Jorge Martin, liderin 4.789 saniye gerisinde ikinci, Red Bull GASGAS Tech3 takımından İspanyol Pedro Acosta, Marquez'in 14.904 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
BAGNAIA YARIŞ DIŞI KALDI
Aragon Grand Prix'sine genel klasman lideri gelen İtalyan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ise 17. turda yaptığı kaza sonrasında yarış dışı kaldı.
SIRADAKİ YARIŞ SAN MARİNO'DA
Bu sonucun ardından Jorge Martin, genel klasmanda Bagnaia'yı geçerek zirveye yerleşti.
Sezonun 13. yarışı, 6-8 Eylül'de San Marino'da düzenlenecek.
PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
1. Jorge Martin (İspanya): 299 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 276
3. Marc Marquez (İspanya): 229
4. Enea Bastianini (İtalya): 228
5. Pedro Acosta (İspanya): 148
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