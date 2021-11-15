MotoGP'den bir efsane geçti: Valentino Rossi

Tüm zamanların en başarılı motosiklet yarışçılarından biri olan Valentino Rossi, yirmi yıllık kariyerinin ardından emekliliğe ayrıldı.

İspanya'da düzenlenen MotoGP sezonunun son yarışı tarihi bir ana tanıklık etti. Efsanevi yarışçı Valentino Rossi, yirmi yıllık kariyerinin ardından emekliliğe ayrıldı.

Kariyerinin 432. Grand Prix'sinde yarışan, 115 birinciliği ve 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane İtalyan pilot, kendi döneminin en başarılı ismi olarak anılıyor.

42 yaşındaki Rossi, geçen Ağustos ayında bu yıl pistlere veda edeceğini açıklamıştı.

Rossi;125cc, 250cc, 500cc ve MotoGP'de şampiyonluğa ulaşan tek pilot olarak pistlere veda etti.

VALENTINO ROSSI KİMDİR?

1979 yılında İtalya’da dünyaya gelen Rossi, motosiklet üzerine henüz iki yaşındayken çıkmıştı. Beş yaşına geldiğindeyse babasının aldığı 100 cc’lik go-kart aracına binmeye başlayan Rossi’nin yarış sevdası başlamıştı. 1990 yılında bölgesel kart şampiyonluğuna erişen Rossi, gelecek bir yıl içinde toplam 16 bölgesel şampiyonluk daha elde etti.

Tüm zamanların en iyi motosiklet yarışçılarından biri olarak gösterilen The Doctor lakaplı Rossi, kariyerinde dokuz kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı. 7’si MotoGP birinci kategoride olan şampiyonluklar sırasıyla 1997,1999,2001,2002,2003,2004,2005,2008 ve 2009 yıllarında geldi.

İspanya’da yapılan yarışla birlikte ‘ana serilerde’ yaptığı yarış sayısını 372’ye çıkaran Rossi, 89 kez galibiyet elde etti ve 199 kez podyumda yer almayı başardı.