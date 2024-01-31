Haberler



Motor sporları



MotoGP'nin Arjantin ayağı iptal oldu

MotoGP'nin Arjantin ayağı iptal oldu MotoGP'nin Arjantin ayağı, ülkedeki yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iptal oldu. Yapılan açıklamada, bu iptalin ardından 2024 takviminde bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi.