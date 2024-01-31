MotoGP'nin Arjantin ayağı iptal oldu

AA
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin Arjantin'deki ayağı, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle iptal edildi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Arjantin'deki mevcut koşullar nedeniyle, etkinliğin organizatörü, Grand Prix'nin 2024 yılında MotoGP standartlarında gerçekleşmesi için gerekli hizmetleri şu anda garanti edemediğini bildirdi. Termas de Rio Hondo etabının 2025'te yapılmasını umuyoruz.
Takvimde değişiklik yok
Açıklamada, bu iptalin ardından 2024 takviminde bir değişikliğe gidilmeyeceği ve planlamaya yeni bir ekleme yapılmayacağı belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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