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    Nelson Piquet'ten Hamilton'a ırkçı ifadeler

    Formula 1'in eski dünya şampiyonlarından Nelson Piquet, Lewis Hamilton'ı hedef aldı. Irkçı ifadeler kullanan eski Brezilyalı sürücü, Formula 1'de tüm çevrelerce kınandı.
    • 30.06.2022 - 10:32
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    Nelson Piquet'ten Hamilton'a ırkçı ifadeler

    Formula 1 ırkçı söylemlerle sarsıldı. Gündeme düşen ifadeler, 1980li yıllarda 3 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Nelson Piquet'ye ait.

    Eski Brezilyalı sürücü, Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in geçen sezon İngiltere'de yaptığı kazayı yorumlamış, Mercedes pilotu hakkında ırkçı söylemlerde bulunmuştu.

    Nelson Piquet, kazada Hamilton'ı suçlarken iki kez 'neguinho'(küçük zenci) ifadesini kullandı.

    Nelson Piquet ten Hamilton a ırkçı ifadeler #1

    İlk tepki Hamilton'dan geldi.

    Piquet'in sözlerine tepki gösteren Hamilton, "Bu çağdışı kafa yapısı artık değişmeli. Bunların sporumuzda yeri yok. Tüm hayatım boyunca böyle insanlarla mücadele ettim. Çağa ayak uydurmaları için yeterince zamanları oldu. Demek ki değişim için artık harekete geçmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Nelson Piquet ten Hamilton a ırkçı ifadeler #2

    "Irkçı ifadelerin bizim toplumumuzda yeri yok"

    Formula 1 yönetimi de, Britanyalı sporcuya destek verdi; "Irkçı ifadelerin bizim toplumumuzda kesinlikle yeri yok. Lewis Hamilton sporumuzun çok önemli bir temsilcisi ve saygı görmeyi sonuna kadar hak ediyor" açıklaması paylaşıldı.

    Uluslararası otomobil federayonu FIA da benzer bir açıklamayla Nelson Piquet'yi kınadı.

    Kızı Verstappen'le birlikte

    Eski brezilyalı sürücü 1991 yılında emekliye ayrılsa da, Formula 1 camiasının hala içinde. Kızı Kelly Piquet, son dünya şampiyonu Max Verstappen'in hayat arkadaşı.

    Piquet 1981, 1983 ve 1987'de şampiyon olmuştu. Lewis Hamilton ise kazandığı 7 şampiyonlukla Formula 1 tarihinde zirveyi efsanevi Michael Schumacher ile paylaşıyor.

    Nelson Piquet ten Hamilton a ırkçı ifadeler #3


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