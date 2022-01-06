Otmar Szafnauer Aston Martin'den ayrıldı

Formula 1 takımlarından Aston Martin, takım patronu ve CEO'su Otmar Szafnauer'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

Aston Martin'den yapılan açıklamada, 12 yıldır takımda çalışan Otmar Szafnauer'le yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "12 yıldır takımda olan Otmar Szafnauer'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve gelecekte yapacağı her şey için şans diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Yeni takım yapısını açıklayabilmek için yeterli zamanımız var. Şu andaki tek odağımız 2022 sezonu için en rekabetçi aracı yapabilmek." ifadeleri kullanıldı.

ALPINE İDDİALARINI YALANLADI

Aston Martin'deki görevinden ayrılan Otmar Szafnauer, geçtiğimiz sezon bir diğer Formula 1 takımı Alpine'e geçeceğiyle ilgili iddiaları yalanlamış ve çıkan haberlerin spekülasyondan ibaret olduğunu söylemişti.

Max Verstappen'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2021 sezonunda Sebastian Vettel ve Lance Stroll'le yarışan Aston Martin, 2021 Markalar Şampiyonası'nı 77 puanla yedinci sırada tamamlamıştı.