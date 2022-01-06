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    Otmar Szafnauer Aston Martin'den ayrıldı

    Formula 1 takımlarından Aston Martin, takım patronu ve CEO'su Otmar Szafnauer'in görevinden ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 15:42
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    Otmar Szafnauer Aston Martin'den ayrıldı

    Aston Martin'den yapılan açıklamada, 12 yıldır takımda çalışan Otmar Szafnauer'le yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "12 yıldır takımda olan Otmar Szafnauer'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve gelecekte yapacağı her şey için şans diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada ayrıca, "Yeni takım yapısını açıklayabilmek için yeterli zamanımız var. Şu andaki tek odağımız 2022 sezonu için en rekabetçi aracı yapabilmek." ifadeleri kullanıldı.

    Otmar Szafnauer Aston Martin den ayrıldı #1

    ALPINE İDDİALARINI YALANLADI

    Aston Martin'deki görevinden ayrılan Otmar Szafnauer, geçtiğimiz sezon bir diğer Formula 1 takımı Alpine'e geçeceğiyle ilgili iddiaları yalanlamış ve çıkan haberlerin spekülasyondan ibaret olduğunu söylemişti.

    Max Verstappen'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2021 sezonunda Sebastian Vettel ve Lance Stroll'le yarışan Aston Martin, 2021 Markalar Şampiyonası'nı 77 puanla yedinci sırada tamamlamıştı.

    Otmar Szafnauer Aston Martin den ayrıldı #2


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