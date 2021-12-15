Perez: Hamilton beni anlayacaktır

Sergio Perez, Formula 1'de seoznun son yarışında Lewis Hamilton ile girdiği mücadele hakkında konuştu.

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'de Max Verstappen'in galibiyeti ve şampiyonluğu ile sonuçlanan yarışta bir bölümde gerçekleşen Sergio Perez-Lewis Hamilton mücadelesi hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı.

20. turda pitlerden sonra geçici lideriğini sürdüren Red Bull Honda pilotu Sergio Perez, taze lastiklerle kendisine atak yapan 2. sıradaki Lewis Hamilton'a müthiş bir savunma yapmış ve onu uzun bir sürede tutmuştu.

3. sıradaki Verstappen'in Hamilton'a olan yaklaşık 9 saniyelik farkını 1 saniyeye kadar indirmesine yardımcı olarak belki de Hollandalı pilota şampiyonluğu getirecek performansı göstermişti.

“BUNU TAKIMIM İÇİN YAPTIM”

Bu mücadele hakkında açıklamalarda bulunan "Checo" lakaplı sürücü, "Şampiyonluk için mücadele eden birisine zarar vermeye çalışmak çok da yapmak isteyeceğiniz bir şey değil. Ama eninde sonunda bunu takımımım için yaptım. Eminim ki Hamilton beni çok iyi anlayacaktır. Her şeyi Max için ve takım için yaptım." dedi.